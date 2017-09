premium

Autovisie Vlog: Mini JCW Cabrio vs Abarth 124 Spider op de Nürburgring

01 SEP 2017 Dries van den Elzen | Autovisie

Een head-to-head op de Nordschleife. Welke cabriolet is sneller in de handen van Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen? De Mini John Cooper Works Cabrio of de Abarth 124 Spider? De volledige reportage lees je in Autovisie Magazine nummer 18, die nu in de winkels ligt.