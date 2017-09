Dossier: Zeg eens ‘A’ voor 9000 euro

Kia Picanto (2011 – 2017)

De Picanto is de ruimste van dit drietal, al is een dergelijke omschrijving binnen deze klasse natuurlijk betrekkelijk. Daarbij rijdt hij ook prima, met wel wat bandengeluid op kruissnelheid. Fietsen mee? De Picanto mag 75 kilogram op de trekhaak dragen. Van binnen ziet de Koreaanse stadsauto er volwassen uit. Met een 1.2-liter benzinemotor rijd je al 1 op 16, de 1.0-liter versie is net wat zuiniger. Nu het model recentelijk is vernieuwd, vinden we ze overal. Zoek via www.gaspedaal.nl vooral in de eigen regio; met een dergelijk groot aanbod is het niet nodig om voor een geschikte kandidaat ver te reizen. Bij de dealer in Valkenswaard staat een zwarte 1.0 (2014, 31.000 km) voor € 8.445.

Renault Twingo (2014 – heden)

De Twingo ziet er leuk uit, maar het is aan te bevelen er eerst een serieuze proefrit mee te maken. De motor zit namelijk achterin en daardoor rijdt een Twingo anders dan andere compacte auto’s. Vooral op de snelweg, wanneer er een stevig windje staat! In de stad komt hij het beste tot zijn recht. Gaan de boodschappen trouwens voorin, wanneer de motor achterin ligt? Nee; die zet je bovenop de krachtbron. Leg daar dus geen boodschappen die niet tegen warmte kunnen! Met de SCe70-motor rijdt de Twingo gemiddeld 1 op 16. Bij de Renault-dealer in Zeewolde duiken we via www.gaspedaal.nl een ‘Expression’-uitvoering op. De auto komt uit 2014, heeft 16.000 kilometer gelopen en moet € 8.445 kosten.

Volkswagen up! (2011 – heden)

De up! is al jarenlang populair. Er zijn in de tussentijd nauwelijks uiterlijke wijzigingen doorgevoerd, wat als voordeel heeft dat ook een ouder exemplaar er nog modern uitziet. Daarbij verdient deze Volkswagen een groot compliment, omdat hij niet alleen in de stad, maar ook op de snelweg uitstekend rijdt. Het veercomfort en de geluidsisolatie zijn verbazend goed. Welke motor je kiest, maakt weinig uit. Reken op een gemiddeld verbruik van 1 op 17. Het aanbod gebruikte ups! is fors, maar voor dit budget zijn de kilometerstanden al wat hoger. Bij de Volkswagen-dealer in Groningen staat bijvoorbeeld een zwarte (2014, 58.000 km) voor € 8.450. Dankzij het ‘Move Up!’-uitrustingsniveau beschik je dan meteen over een radio en centrale portiervergrendeling.

