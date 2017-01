premium

Aston Martin van Max Verstappen verkocht!

29 min geleden

EINDHOVEN - Slechts enkele uren nadat Autovisie via De Telegraaf onthulde dat de jong gebruikte Aston Martin V12 Vantage S in de showroom van Cito Motors in Eindhoven de voormalige ‘zakenauto’ van Max Verstappen is, staat er het bordje verkocht op. De sportwagen met 572 pk sterke V12-motor is verkocht aan een Nederlander.