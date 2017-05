Eindelijk! Aston Martin maakt weer winst

In de eerste drie maanden van vorig jaar bleef er onder de streep nog een verlies van 29,7 miljoen pond over (34 miljoen euro), maar nu staat er trots een winstje van 5,9 miljoen pond (6,8 miljoen euro) op een omzet van 188 miljoen pond (216 miljoen euro).

Dat Aston Martin weer richting winstgevendheid gaat, is te danken aan flinke kostenbesparingen en de enorme vraag naar de DB11. In het eerste kwartaal leverde Aston Martin 1203 auto’s af, wat 75 procent (!) meer is dan in dezelfde periode in 2016.

LEES OOK: ASTON MARTIN HANGT DE HOOLIGAN UIT MET 76 MILJOEN AAN AUTO'S

Het merk denkt dat zijn verkopen over het hele jaar met 30 procent zullen groeien van 3687 auto’s in 2016 naar bijna 4800. Verdere groei moet komen van de DB11 Volante, de nieuwe generatie Vantage en later de crossover DBX (die in 2020 in productie gaat).