Aston Martin Vulcan AMR Pro: Van extreem naar extremer

Wat voegt het AMR Pro-pakket toe aan de Vulcan? Een hele sloot aan aerodynamische aanpassingen in ieder geval. Er zijn roosters boven de voorwielen om lucht ‘af te blazen’ en lift te reduceren. Er zijn vleugeltjes naast de koplampen. Er is een extremere frontsplitter voor een betere stuurreactie. En er is een dubbele achtervleugel voor meer downforce.

Al met al resulteert dat in een maximale neerwaartse druk van 408 kilogram voor de Vulcan AMR Pro. Ter vergelijking: de Vulcan komt niet verder dan 321 kilogram en Aston Martins Le Mans-winnende Vantage GTE houdt het bij 317 kilogram voor gezien. Oh, en de Vulcan AMR Pro doet aan gewichtsbesparing. Een beetje althans, want de nieuwe koolstofvezel motorkap schaaft 5 kilogram van het totaalgewicht.

BEKIJK OOK: IN DETAIL - EEN RONDJE OM DE ASTON MARTIN VULCAN

Toch is de Vulcan AMR Pro een beetje een vreemde auto. Het AMR Pro-pakket is te bestellen voor alle Vulcans die ooit zijn gebouwd, maar dat zijn er slechts vierentwintig. Die kostten per stuk 1,8 miljoen pond (ruim 2,0 miljoen euro). Eigenaren die hun Vulcan willen laten ombouwen tot AMR Pro betalen daar bovenop nog ongeveer 150.000 euro.

KIJK OP AUTOVISIE.NL VOOR MEER FOTO'S VAN DE ASTON MARTIN VULCAN AMR PRO