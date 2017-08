Aston Martin Vanquish Zagato als Speedster en Shooting Brake

Van die eerste hebben we foto’s. De Speedster heeft in tegenstelling tot de Vanquish Zagato Volante geen cabriodak. De compleet open Aston is te herkennen aan de twee zwarte ‘bulten’ achter de stoelen en zal in een oplage van slechts 28 stuks worden gebouwd. Allemaal zijn ze al verkocht.

Praktische GT

De Shooting Brake houdt Aston Martin nog even onder een doek, al stuurde het merk wel een concepttekening van de ‘Zagato-stationwagon’ mee. Volgens Aston Martin is de Shooting Brake een praktische GT in de lijn van de Ferrari FF (dat laatste maken wij ervan).

