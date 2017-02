Audi RS 3 Sportback krijgt anabolenshot in de arm

Wat niet alleen betekent dat Audi’s claim een beetje van zijn glans verliest, maar ook dat we het merk uit Ingolstadt moeten prijzen. Audi houdt immers vast aan een motorconcept wat andere fabrikanten hebben opgegeven. En daar mogen we absoluut blij mee zijn, want de vijfcilinder uit de RS 3 moet toch wel een van de best klinkende motoren van het moment zijn.

Net als in de reeds geintroduceerde RS 3 Sedan, levert de 2.5 TFSI in de opgewaardeerde RS 3 Sportback een vermogen van 400 pk en een koppel van 480 Nm. De Audi gaat ermee in 4,1 seconden naar 100 km/h en houdt het voor gezien bij een begrensde top van 250 km/h (optioneel te verhogen naar 280 km/h).

Audi RS 3 Sportback Foto: Audi

De vijfcilinder is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling en uiteraard aan Quattro-vierwielaandrijving. De RS 3 Sportback rolt op 19 inch lichtmetalen wielen, waarachter op de vooras optionele koolstofkeramische remschijven gemonteerd kunnen worden. Volgens de NEDC loopt de Audi 1 op 12, dus ga gerust uit van een verbruik wat onder de 1 op 10 uitkomt. De vernieuwde RS 3 Sportback komt in augustus op de markt.