Lopende band BMW stil door blowend personeel

35 min geleden Remco Slump | Autovisie

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Zo’n 500.000 euro, in het geval van BMW. Want door twee beschonken medewerkers, die ook nog eens onder invloed waren van wiet en amfetaminen, moest de complete productielijn worden stilgelegd.