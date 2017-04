Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Autovisie Vlog: Eerste testnotities BMW M550i xDrive (2017)

30 min geleden Dries van den Elzen | Autovisie

Voor wie niet kan wachten op de nieuwe BMW M5, of zo’n sportsedan net iets te opzichtig vindt, heeft BMW de M550i xDrive in de aanbieding. Geen volbloed M, maar met een 462 pk V8 twin turbo ook bepaald geen prutser. Redacteur Dries van den Elzen ging met deze concurrent van de Audi S6, Mercedes-AMG E 43 en Maserati Ghibli de onbegrensde Duitse Autobahn op om te kijken wat de voorlopig snelste 5-Serie in zijn mars heeft.