Nieuwe BMW M8: Met de M van… euhm… Le Mans

Van de vorige BMW 8 Serie (E31) kwam nooit een M8. Nee, wacht… Nog een keer. Van de vorige BMW 8 Serie (E31) kwam officieel nooit een M8. Er is immers ooit een ruim 500 pk sterk M8 prototype geweest, dat BMW snel wegstopte toen begin jaren negentig de markt voor dergelijke auto’s instortte. Daarbij is de 850CSi een officieuze M8. De 380 pk leverende supertourer werd door BMW M ontwikkeld en op Duitse kentekenbewijzen aangeduid als M8.

De nieuwe zit nog in zijn camouflagepak, maar toont al wel zijn grote luchtinlaten, forse remmen en vier uitlaatmonden. Welke motor daardoor uitademt is nog niet bekend, maar we ‘gokken’ op de achtcilinder turbomotor, die in de nieuwe M5 zo’n 600 pk levert. In navolging van de M6 gaat de aankomende M8 ook racen. Met de M8 GTE wil BMW in januari 2018 deelnemen aan de 24 uur van Daytona en later uiteraard ook aan de 24 uur van Le Mans.