BMW M8 GTE bijna klaar voor 24 uur van Le Mans

Dat laatste betekent dus dat we de BMW M8 GTE gaan terugzien op Le Mans. De auto moet het daar op gaan nemen tegen racevarianten van de Aston Martin Vantage, Chevrolet Corvette, Ferrari 488 GTB, Ford GT en Porsche 911.

Achtcilinder turbomotor

Details over de M8 GTE geeft BMW nog niet, maar ga er maar vanuit dat er wederom een V8 turbo onder de motorkap ligt. De BMW M6 GT3/GTLM heeft een aangepaste 4,4 liter unit uit de straat-M6. Het vermogen hangt af van de raceklasse, maar ligt op zo’n 585 pk.

Concept 8 Series

In mei liet BMW op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este de Concept 8 Series zien. De productieversie ervan wordt later dit jaar onthuld. Van 1989 tot en met 1999 bouwde BMW al eens een 8 Serie. Deze was er met een V8 of een V12.