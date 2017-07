BMW 7 Serie Edition 40 Jahre heeft wat te vieren

Er worden niet meer dan tweehonderd exemplaren van de Edition 40 Jahre gebouwd. Hij is leverbaar in Frozen Silver of Petrol Mica en wordt standaard uitgevoerd als Shadow Line (zwarte exterieuraccenten), met het M Aerodynamics-pakket en 20 inch lichtmetalen Individual-wielen.

Twee combinaties

Het interieur van de Edition 40 Jahre is bekleedt met leer, dat in twee combinaties te bestellen is: Smoke White / Cohiba (bruin) en Smoke White / Black. Het dashboard is afgewerkt met pianolak of donkerbruin hout.

