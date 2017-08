Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nieuwe BMW X2 verstopt zich achter camouflage

11 AUG 2017 Remco Slump | Autovisie

De BMW X2 is een vreemde auto. Niet qua design, want dat is vrij conventioneel, maar qua positionering. Hij moet het sportievere alternatief zijn voor de X1, maar ontbeert de aflopende daklijn van de X4 en X6.