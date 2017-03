Onder de hamer: Cadillac Trump Golden Series

Donald Trump wist in de jaren tachtig Cadillac ervan te overtuigen dat het goed zou zijn om zijn naam aan een exclusieve serie limousines te hangen. Het luxemerk van General Motors bouwde daarna twee prototypes: een Trump Executive Series en deze Trump Golden Series. En zoals we inmiddels van de vastgoedmiljardair en huidige president van de Verenigde Staten gewend zijn, was Trump weinig bescheiden over die laatste sedan. "De Trump Golden Series wordt de weelderigste verlengde limousine ooit gemaakt", riep hij stellig.

Daarmee doelde hij waarschijnlijk op de grote hoeveelheid (nep)goud in het interieur van de limousine. Want voor dat edelmetaal lijkt 'The Donald' al decennia lang een ongezonde obsessie te hebben. De Golden Series werd gebouwd door Dillinger Coach Works, dat onder meer het dak van de Cadillac ophoogde. De Trump Golden Series werd in januari 1988 op de Limousine & Chauffeur Show in Atlantic City aan Donald Trump gepresenteerd, maar Cadillac nam het model nooit in productie.

Cadillac Trump Golden Series Foto: Bonhams Cadillac Trump Golden Series Foto: Bonhams Cadillac Trump Golden Series Foto: Bonhams Cadillac Trump Golden Series Foto: Bonhams

De Trump Golden Series is de laatste tien jaar in het bezit geweest van dezelfde eigenaar, die hem wegdoet omdat hij er geen ruimte meer voor heeft. De 'Caddy' heeft een geldige APK en zou nog prima rijden. Erg duur is hij ondanks zijn opulente interieur niet. Misschien reflecteert de verwachte opbrengst de historische lage 'approval rating' van president Trump, want veilinghuis Bonhams verwacht dat de Cadillac voor slechts 10.000 - 12.000 dollar (9500 - 11.350 euro) een nieuwe eigenaar vindt.