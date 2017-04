premium

Zeventigjarige Citroën HY is terug… als aangeklede Jumper

39 min geleden Remco Slump | Autovisie

De Citroën HY (1947 – 1981) is het automobiele equivalent van Mick Jagger (The Rolling Stones), Steven Tyler (Aerosmith) en Richard Ashcroft (The Verve). Hij is lelijk, maar heeft wel een ‘karakterkop’. En die gegroefde tronie kun je nu ook op een splinternieuwe Citroën Jumper laten zetten.