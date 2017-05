Ferrari: ‘Opvolger LaFerrari op z’n vroegst in 2020′

Ferrari is momenteel bezig met zijn modelstrategie voor de middellange termijn, aldus Leiters. “We willen [met de LaFerrari-opvolger] iets anders gaan doen”, zei hij. “Het zal zeker geen straatauto met een Formule 1-motor worden, want om realistische te zijn, dat moet hij stationair lopen rond 2500 – 3000 tpm en maximaal 16.000 tpm halen. De F50 gebruikte een F1-motor en die moest heel vaak vervangen worden.”

“Onze modelstrategie zal over ongeveer zes maanden af zijn”, ging Leiters verder. “Dus ik denk dat we zo’n drie tot vijf jaar verwijderd zijn van een nieuwe gelimiteerde hypercar.” De machine moet heel vernieuwend worden, volgens Leiters. “Onderdeel van onze plannen is dat we de technologie in onze volgende hypercar later ook willen gebruiken in andere modellen.”

Ferrari heeft in totaal 500 exemplaren van de LaFerrari gebouwd. De open Aperta-variant is er in een oplage van slechts 209 stuks. Beide hebben dezelfde aandrijflijn, die bestaan uit een atmosferische 6,3 liter V12 met 800 pk en een elektromotor met 163 pk. Daarmee gaat de 963 pk sterke supersportwagen in minder dan 3 seconden van stilstand naar 100 km/h. Zijn top ligt boven de 349 km/h.