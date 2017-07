premium

Autovisie TV: Fiat 500 Riva ontmoet Riva Iseo

Gisteren, 04:00 Werner Budding | Autovisie

Vaak is het andersom, dat de boot gebaseerd is op de auto. In het geval van de Fiat 500 Riva – de naam zegt het al – is dat dus niet zo. Met zijn fraaie blauwe lakkleur, maar vooral zijn mahoniehouten dashboard is hij duidelijk verwant aan de zo bekende, bloedmooie Riva. Werner Budding en Epco Ongering brengen de luxe Fiat samen met het nieuwste van Riva, de Riva Iseo, in deze aflevering van Autovisie TV.