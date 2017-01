Nieuwe Ford Mustang houdt omtrek spierballen geheim

Want inderdaad, om een of andere duistere reden mogen we nog niet weten hoeveel pk’s de Mustang nu aan het Zeer Open Asfaltbeton brengt. Want dat dat er meer zijn, is wél duidelijk. De 5.0 V8 (voorheen 421 pk) krijgt een betere brandstofinspuiting en ook aan de 2.3 Ecoboost (voorheen 317 pk) is gesleuteld. De Mustang met V6, die alleen in de Verenigde Staten werd geleverd, heeft het veld geruimd

Nieuw is dat de Mustang voortaan te bestellen is met een tientraps automaat. Standaard zijn een volledig digitaal instrumentarium (zoals de Ford GT dat straks ook krijgt), meer veiligheidssystemen (Pre-Collision Assist, Lane Departure Warning, Lane Assist, Driver Alert System) en een strakker afgesteld onderstel.

Ford Mustang GT Foto: Ford

Qua uiterlijk veranderde er aan de achterkant weinig. Of het moeten de vier uitlaatpijpen van de 5.0 (waren er twee) en de iets hoekigere achterlichten zijn. Aan de voorzijde is de Mustang echter duidelijk van zijn voorganger te onderscheiden, door zijn bredere grille, wat meer aflopende koplampen en opnieuw vormgegeven bumperpartij. De Ford is vanaf de herfst in de Verenigde Staten te koop. Daarna komt hij naar Europa.