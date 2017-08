Ford GT ’67 Heritage Edition: Ode aan Le Mans-winnaar

De auto is een hommage aan de Ford GT40 Mark IV die in 1967 de 24 uur van Le Mans won, met beurtelings achter het stuur de coureurs Dan Gurney en A.J. Foyt. Net als de Mark IV is deze ’67 Heritage Edition (en was ook de Ford GT Concept uit 2003) uitgevoerd in rood met witte strepen en het startnummer 1. De Ford GT heeft verder 20 inch lichtmetalen wielen, zilverkleurige spiegels en in het interieur de nodige rode details.

Ruim vijf ton

Onderhuids verandert verder niks aan de GT. Dat betekent dat hij nog steeds een 3,5 liter twinturbo V6 achterin heeft, met een vermogen van 656 pk en 746 Nm koppel. Ford bouwt op jaarbasis 250 exemplaren van de GT. In Nederland kost de auto 537.000 euro, inclusief belasting, maar exclusief opties.

