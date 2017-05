Naam Hyundai Kona klinkt als Hyundai K*t in Portugal

Gelukkig, probleem opgelost. Crisis afgewend. Kan de beste overkomen. En dat is in het verleden ook meerdere keren gebeurd. Dus is het goed dat Hyundai op tijd het bestaan van het Portugese woord ‘cona’ (inderdaad, met een c) heeft ontdekt. In Portugees sprekende landen wordt de Kona daarom de Kauai.

Want hoe kunnen we ooit de Mitsubishi Pajero vergeten (Spaans voor ‘rukker’), de Mazda LaPuta (Spaans voor ‘de hoer’), de Chevrolet Nova (Spaans voor ‘gaat niet’), de Daihatsu Scat (Engels voor ‘poep’) en de Buick LaCrosse (Frans voor ‘masturbatie’). Die laatste werd voor Canada (waar een minderheid Frans spreekt) daarom de Buick Allure. Iets wat inmiddels weer teruggedraaid is.