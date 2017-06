Hyundai plant al snellere versie van nog te onthullen i30 N

Daarmee is overigens nog niet gezegd dat er een nog krachtigere variant van de Hyundai i30 N komt. Er wordt naar gekeken, zo fluistert een insider ons in. “Je ziet dat in het hothatchsegment waarin we met de i30 N actief worden, het vermogen al boven de 300 pk ligt. Wij kijken nu of we die stap ook moeten zetten”, aldus de insider. Of de Koreaanse autobouwer daarvoor ook vierwielaandrijving ontwikkelt, is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat mocht de directie van Hyundai groen ligt geven voor een ‘N300’ de topversie die pas over minimaal twee jaar op de markt zal komen.

Twee snelle versies

Hyundai staat aan de vooravond van de lancering van het sportieve N-label, waarmee de fabrikant een brug slaat tussen zijn race- en rallyactiviteiten en de autoverkoop. Het eerste model van N wordt een aangepaste i30 in een vijfdeurs carrosserievorm. De snelle uitvoering beschikt over een aangepaste carrosserie, een opgewaardeerd onderstel en een sterke 2.0 Turbomotor. De Koreanen brengen direct twee motorversies uit, een met 250 en een met 275 pk. In beide gevallen is sprake van een voorwielaangedreven hatchback. Half juli stelt de fabrikant de i30 N aan de wereld voor. Later komt het N-label ook op de vijfdeurs Fastback, een nieuwe carrosserievariant binnen de i30-familie.

Concurrenten

Met de i30 N gaat Hyundai de strijd aan met onder andere de Skoda Octavia RS, Peugeot 308 GTI en Volkswagen Golf GTI. In de klasse van de ‘300+ pk’ zijn onder andere de Honda Civic Type-R, Seat Leon Cupra en Volkswagen Golf R actief.