Sportieve Chevrolet Tahoe RST is… euhm… niet heel sportief

27 min geleden Remco Slump | Autovisie

Chevrolet begrijpt niet dat een olifant gewoon een olifant blijft, ook als je hem een trainingsbroek aantrekt. Want laten we eerlijk zijn, aan deze Tahoe RST (Rally Sport Truck) is helemaal niets Rally, helemaal niets Sport, maar wel heel veel Truck.