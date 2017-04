Slik! Jaguar lepelt vierpitter in de F-Type

Want dat is waarom sommige BMW-rijders hun 316i zonder typeaanduiding bestellen en enkele Audi-bestuurders hun A4 1.4 TFSI van een S4-badge voorzien. Kopers van bepaalde auto’s zijn statusgevoelig. En nu moeten bezitters van een viercilinder Jaguar F-Type (Coupé: 71.620 euro, Convertible: 78.720 euro) dus aan voorbijgangers gaan uitleggen dat ze niet voor de V6 of V8 zijn gegaan.

De F-Type was tot voor kort immers alleen leverbaar met een zescilinder (340, 380 of 400 pk) of een achtcilinder (550 of 575 pk). De viercilinder voegt daar een 2,0 liter Ingenium-turboblok aan toe. De motor levert 300 pk en 400 Nm koppel en is daarmee de sterkste vierpitter in het hele leveringsprogramma van Jaguar (in de XE komt dezelfde krachtbron tot 250 pk).

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER EN MEER FOTO'S VAN DE VIERCILINDER JAGUAR F-TYPE OP AUTOVISIE.NL