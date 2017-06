Kia Stonic is Koreaans antwoord op Renault Captur

Het Koreaanse merk heeft zonet het doek van de Stonic getrokken, een evenement dat nota bene in Amsterdam voor de Europese pers plaatshad. Autovisie was als enig Nederlandse medium twee weken terug in Zuid-Korea, waar de Stonic ten overstaande van tien Europese journalisten in een afgesloten ruimte werd gepresenteerd. Overigens kon Autovisie daar al met een gecamoufleerd exemplaar van de crossover rijden. Zie daarvoor de Autovisie-pagina in De Telegraaf of Autovisie Magazine nummer 14.

Franse tegenhangers

Met de Stonic opent Kia de aanval op de populaire crossovers en SUV’s als de Peugeot 2008 en Renault Captur. Niet geheel toevallig toonde Kia in zijn presentatie het Franse duo regelmatig als voorbeeld voor zijn Stonic. Lengte, concept en bagageruimte liggen op hetzelfde niveau. Zo meet de crossover 4,14 meter in de lengte en bedraagt het laadvolume 352 liter, inclusief een 20 liter groot bergvak onder de laadvloer.

LEES MEER OVER DE KIA STONIC OP AUTOVISIE.NL