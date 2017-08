Kia komt met fraaie ‘hot hatch’-studie

Design en sportiviteit moet veel belangrijker worden voor Kia. De fabrikant lanceerde reeds de fraaie Stinger, maar heeft nog veel meer in het vat zitten. Dit studiemodel dus, dat op 12 september op de IAA in Frankfurt wordt onthuld.

Kia C’eed?

Er is nog nauwelijks iets over bekend. Kia noemt de auto een ‘verlengde hot hatch’. De concept car zou gebruiksgemak en plek voor vijf personen moeten combineren met een sportieve uitstraling. Ook zou dit wel eens in de richting van de volgende Kia C’eed kunnen wijzen.