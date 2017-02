Lamborghini Huracán Performante is er klaar voor

'Nürburgring was dominated by ALA', roept het merk met de stier. Het zit er dus dik in dat Lamborghini met de Huracán Performante voor een ronderecord op de Nordschleife gaat. En voor de Oscar voor het beste geluid, want we kunnen ervan uitgaan dat de atmosferische 5,2 liter V10 achterin weer net dat stukje epischer klinkt.

Verder weten we natuurlijk wat de Huracán Performante ons ongeveer gaat brengen: meer vermogen dan 610 pk, een lager gewicht dan 1422 kg (gemeten zonder vloeistoffen), een veel giftiger weggedrag en een uiterlijk waarvan zelfs een Cobra terug in zijn mandje kruipt. De nieuwste Lamborghini wordt volgende week onthuld op de Autosalon van Genève.