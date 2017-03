Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Tweede Lamborghini Huracán Polizia voor Italiaanse politie

35 min geleden Remco Slump | Autovisie

In om de zoveel tijd terugkerend agendanieuws: De Italiaanse politie heeft weer een Lamborghini in ontvangst genomen. Nou had het korps sinds 2015 al een Huracán Polizia, dus nu heeft het er twee.