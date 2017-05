Super-SUV Lamborghini Urus wordt 650 pk sterk

Dat laatste wisten we al langer, net als het feit dat de Urus een V8 krijgt. Maar nu heeft Lamborghini-directeur Stefano Domenicali in een interview met Automotive News Europe het vermogen van de achtcilinder bekendgemaakt. En dat is met 650 pk uiteraard niet weinig

Daarbij zei hij dat Lamborghini volgend jaar duizend exemplaren van de Urus wil bouwen en in het jaar daarna 3500. Afgelopen jaar produceerde het merk uit Sant’agata Bolognese precies 3457 Huracáns en Aventadors.

BEKIJK OOK: SJOERDS WEETJES #21 - WAAR KOMT DE NAAM LAMBORGHINI COUNTACH VANDAAN?

Lamborghini’s tweede SUV – in de jaren tachtig was er al de LM002 – wordt eind dit jaar onthuld en komt begin 2018 op de markt. In Europa zou hij rond de 200.000 euro gaan kosten.