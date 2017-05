McLaren Formule 1 wil jou! Als officiële simulatorcoureur

De wedstrijd heet dan ook heel simpel: World’s Fastest Gamer. Iedereen kan meedoen, zo lang je maar in meerdere games en op meerdere consoles snel kunt zijn. Om welke spellen het precies gaat, meldt McLaren niet, maar Gran Turismo en Forza Motorsport zullen ongetwijfeld in de selectie zitten.

Een jury van game- en Formule 1-experts kiest uit alle deelnemers zes finalisten van over de hele wereld. Vier anderen kunnen zich in de zomer kwalificeren in online races. In de herfst komen de tien finalisten bij elkaar op het McLaren Technology Center, waar ze tegen elkaar moeten strijden in racespellen, maar ook op het gebied van technische kennis en teamgeest.

Daarna krijgt de winnaar van de World’s Fastest Gamer-competitie een jaarcontract bij McLaren als officiële Formule 1-simulatorcoureur. Bovendien zal hij of zij samenwerken met het Formule 1-team in Engeland en tijdens Grand Prixs om de auto’s van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne te verbeteren.

