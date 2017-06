McLaren heeft een topjaar achter de rug

Dit jaar verwacht McLaren dat de verkopen alleen maar verder zullen stijgen, geholpen door de net onthulde 570S Spider en de nieuwe 720S. Voor die laatste schreef McLaren reeds 1500 orders. Ter vergelijking: Van de oude Super Series (de 650S, 650S Spider en 675LT-varianten) werden in 2016 precies 1255 exemplaren verkocht. De 570S, 570GT en 540C zijn met 2031 afgeleverde auto’s de populairste McLarens.

Wat dat betreft kun je alleen maar respect hebben voor wat McLaren heeft bereikt. Het merk bestaat in zijn huidige vorm nu zes jaar en maakte in de laatste vier jaar al consequent winst. Over 2016 was de omzet 649,8 miljoen pond (bijna 740 miljoen euro) en de operationele winst 65,8 miljoen pond (zo’n 75 miljoen euro). De winst voor belasting kwam uit op 9,2 miljoen pond (10,5 miljoen euro), wat een stijging is van 70 procent ten opzichte van 2015.

Als we concurrent Lamborghini erbij pakken, valt helemaal op hoe succesvol McLaren eigenlijk is. Het merk met de stier produceerde vorig jaar 3457 auto’s (5 procent meer dan in 2015). McLaren zit Lamborghini dus al na zes jaar op de hielen. Ferrari is nog een maatje te groot. De fabrikant uit Maranello zag zijn verkopen vorig jaar eveneens met ongeveer 5 procent stijgen naar 8014 auto’s.