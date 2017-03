Brabus 650 Cabrio: Overkill met een klapdak

Of het benoemen van de meest kenmerkende functionaliteit van de 650 Cabrio, de Coming Home-stand van het uitlaatsysteem. Want om nou te voorkomen dat al je huisgenoten wakker worden van wat zij denken dat naderend onweer is, houden de brulpijpen onder de Brabus na een druk op een knop even hun smoel.

Normaal gesproken trekken ze namelijk alle registers open als het rechterpedaal naar de bodem gaat en de 650 Cabrio in 3,7 seconden van stilstand naar 100 km/h rent. Ter vergelijking, de Mercedes-AMG C 63 S Cabriolet waarop hij gebaseerd is, doet daar 4,1 seconden over. De topsnelheid van de Brabus is begrensd (!) op 320 km/h.

Brabus 650 Cabrio Foto: Brabus

Daarbij is Brabus gelukkig niet zomaar een tuner, maar eentje die op alle aanpassingen aan onder meer de 4,0 liter twinturbo van de 650 Cabrio drie jaar of 100.000 kilometer garantie geeft. En wil je al die koolstofvezelnarigheid en patserige porno-ondernemerwielen niet, dan kun je ook gewoon een C 63 S kopen en die alleen technisch laten ombouwen, aldus Brabus in iets andere bewoordingen.