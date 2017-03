Mercedes-Benz start productie GT-R (en GT Roadster)

AMG mag dan zijn hoofdkantoor in Affalterbach hebben, geen enkele AMG ziet dáár het levenslicht. Op de thuisbasis maakt AMG alleen de V8- en de V12-biturbomotoren voor zijn producten (en die van Pagani). De bouw van de AMG-modellen heeft in de Mercedes-fabrieken tussen de reguliere producten plaats. De bouw van de GT is in Sindelfingen, ten zuiden van Stuttgart, ondergebracht. Daar rollen nu naast de bekende coupé ook de GT-R en de Roadster van de band.

De bouw van de GT-modellen heeft in een speciale afdeling in de fabriek plaats, zo geeft de fabrikant aan. Nadat de carrosserie uit de lakstraat komt, wordt de gekleurde koets richting de productie-unit voor de GT gestuurd. De fabrikant zegt dat de sportwagen hoofdzakelijk handmatig wordt geassembleerd. Zelfs het huwelijk, de samenkomst van de aandrijflijn met de auto, wordt met de hand voltrokken, waarvoor tien man zijn aangesteld. Na de productiefase ondergaan alle AMG-modellen een eerste testrit op het interne testcircuit van Mercedes-Benz Sindelfingen.

LEES MEER OVER DE MERCEDES-AMG GT-R OP AUTOVISIE.NL