Mercedes-Maybach G 650 Landaulet kost miljoen euro

En ondanks dat schijnen er al een aantal Nederlandse belangstellenden voor het monsterlijke (om niet te zeggen smaakloze) apparaat te zijn. Mercedes-Benz kiest uit wie een Landaulet mag kopen. Als je een trouwe klant van het merk met de ster bent of al een G-Klasse hebt, helpt dat. Als je een Mercedes-AMG G 63 6x6 hebt, zit je vrijwel gebakken.

Mercedes-Benz bouwt niet meer dan negenennegentig exemplaren van de Landaulet. De productie start in juni en de eerste auto's worden in oktober afgeleverd. Een optielijst is er niet, want alle G 650 Landaulets zijn 'fully loaded'. Als het op carrosseriekleur en interieurbekleding aankomt, is alles mogelijk.

De Landaulet is alleen leverbaar in Europa, Rusland en het Midden-Oosten. Hij is in twee jaar tijd ontwikkeld en is gebouwd op een G-Klasse Wagon-carrosserie. Zijn softtop opent en sluit automatisch (alleen als de auto stilstaat), maar moet met de hand ontgrendeld worden. Om het instappen te vergemakkelijken zijn er automatisch uitklappende treeplanken, die maximaal 240 kilogram kunnen dragen.