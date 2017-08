Mini Electric Concept voorbode van elektro-Mini in 2019

Beetje raar, Mini roept vooral van alles over hoe de Electric Concept eruit ziet, maar niks over de aandrijflijn. Het uiterlijk ligt erg in lijn met de huidige Mini hatchback en vertoont slechts enkele concept car-geintjes. En dat is niet zo gek, want Mini introduceert al in 2019 een productieversie van deze Electric Concept.

Mini E

Er was ooit al een elektrische Mini. Deze Mini E werd in 2009 onthuld en in een oplage van slechts zeshonderd stuks gebouwd. Hij werd gebruikt als onderzoeksvoertuig en leidde onder meer tot de ontwikkeling van de BMW i3 (die net is gefacelift). Momenteel heeft Mini de Cooper S E Countryman ALL4 in productie, een plug-in hybridevariant van de Countryman.

