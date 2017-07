premium

Review Nissan GT-R Modeljaar 2017 in 1/43

Gisteren, 03:00 Sjoerd van Bilsen | Autovisie

Voor het modeljaar 2017 gaf Nissan de GT-R een kleine facelift. Zowel het ex- als het interieur werden onder handen genomen. Ook op technische vlak maakten de Japanse ingenieurs Nissans sportcoupé weer helemaal up-to-date, al zie je dat op de miniatuuruitgave niet terug. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen neemt de Nissan GT-R in de schaal 1/43 onder de loep. Is het modelletje natuurgetrouw of een klein fiasco?