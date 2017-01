Opel Meriva eruit, Opel Crossland X erin

Afijn, de Crossland X is de opvolger van de Meriva. En zoals dat gaat tegenwoordig, is die eerste geen conventionele MPV meer, maar een crossover (wat overigens een steeds vagere term wordt, want er is weinig SUV-achtigs aan de Crossland X). De nieuwe Opel komt onder de Mokka X en de nog te introduceren Grandland X te staan en is alleen leverbaar met voorwielaandrijving (de Mokka kan ook als vierwielaandrijver worden besteld).

De Crossland X meet 4,21 meter in de lengte, 1,76 meter in de breedte en 1,59 meter in de hoogte. Daarmee is hij zo’n 6 centimeter korter, 1,7 centimeter smaller en 7 centimeter lager dan de Mokka X. Zijn kofferbak slikt 410 liter aan bagage, wat 1255 liter wordt met de achterbank neergeklapt. Ter vergelijking: de Mokka X haalt 356 en 1372 liter.

