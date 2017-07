Pagani Zonda Fantasma Evo: Nou vooruit, nog eentje dan…

Hoewel, we zeggen ‘zes jaar na zijn verscheiden’, maar dat is strikt genomen niet waar. In 2011 ging de Zonda uit productie, dat klopt, maar sinds die tijd is Pagani gewoon doorgegaan met het bouwen van one-off’s. Zo waren er onder meer de 764 Passione (2012), de 760 Kiryu (2015), de Oliver Evolution (2016), de 760 MD (2016) en de 760 Fantasma (2014).

Niet nieuw

Want inderdaad, deze Zonda Fantasma Evo is niet nieuw. Hij is een opgewaardeerde versie van de 760 Fantasma, die weer een opgewaardeerde versie was van een Zonda F uit 2005. De eigenaar stuurde die auto terug naar Pagani nadat hij was verwoest bij een ernstig ongeluk. De Zonda F werd herbouwd en opgekrikt naar 760-spec. De naam Fantasma betekent ‘spook’ of ‘geest’.

7,3 liter V12

Begin dit jaar werd de 760 Fantasma weer naar Pagani verscheept. De eigenaar wilde meer vermogen, minder kilo’s en een handbak. Het is niet bekend hoeveel meer vermogen de Zonda Fantasma Evo heeft gekregen, maar uiteraard heeft hij weer een weergaloos klinkende 7,3 liter V12 van AMG achterin liggen. De Pagani had aan een sequentiële transmissie met zeven verzetten, maar is nu uitgerust met een handgeschakelde zesbak.

