Peugeot 308 kijkt nu iets 3008-tiger uit de ogen

Dus krijgen we een iets andere grille, bumper en motorkap. En dat lijkt het wel zo’n beetje. Het helpt namelijk niet dat Peugeot weinig scheutig is met informatie en ons slechts één foto heeft gestuurd. Hoe de achterzijde en het interieur er uitzien weten we echter al wel, want daarvan zijn eerder foto’s uitgelekt. Er verandert weinig, kunnen we je melden.

Onderhuids wordt de 180 pk sterke 2,0 liter turbodiesel voortaan aan een achttraps automaat gekoppeld (was zestraps) en krijgt de 130 pk leverende 1.2 driecilinder benzinemotor een flinke upgrade. Volgens Peugeot zou hij daardoor zuiniger en schoner moeten zijn. Daarbij krijgt de 308 als eerste PSA-model de nieuwe BlueHDi 130 S&S-dieselmotor met 130 pk.

Verder is de 308 optioneel leverbaar met cruise control met stopfunctie (alleen met automaat) of 30 km/h-functie (alleen met handbak). In het interieur is het infotainmentsysteem opgewaardeerd met verregaande smartphoneconnectiviteit.