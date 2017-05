Porsche-verzamelaars openen collecties voor publiek

Want de oprichters van Porsche-website Vierenzestig.nl hebben Wegh, Hering en Westerman bereid gevonden om hun deuren te openen. Dus kan een beperkt gezelschap langskomen om de collecties van de heren te bekijken. Op 3 en 17 juni is het zelfs mogelijk om alle drie op één dag te bezoeken. Aanmelden hiervoor of voor het bezoeken van één verzameling kan via Vierenzestig.nl.

LEES OOK: ONDER DE HAMER - FELBLAUWE PORSCHE 918 SPYDER

Op 3 en 17 juni begint de reis bij Porsche Centrum Gelderland van Mark Wegh. Zijn schatkamer bevindt zich boven het Porsche Classic Center en is gevuld met onder meer prototypes, racewagens en anders Porsche-creaties als de Schwimmwagen. De trip gaat vervolgens naar Wuppertal, waar het bedrijf Early911S van Manfred Hering is gevestigd. Daarna is het terug naar Nederland geblazen om de collectie van Albert Westerman te bekijken, met daarin enkele Porsche 550 Spyders.