Porsche telt op: eenmiljoenste 911

Reportage

Autovisie-collega Wouter Spanjaart is op dit moment in Schotland, waar hij deelneemt aan een bijzondere roadtrip, georganiseerd door Porsche. De miljoenste is van de partij, maar ook de vertegenwoordigers van alle zeven 911-generaties. Volg Wouter op Instagram, of wacht op de Autovisie-video die binnenkort op Autovisie.nl komt te staan. Het verslag komt tevens in Vrij, het weekendmagazine van De Telegraaf.

Sinds 1963

Porsche introduceerde de eerste 911 in 1963 op de autoshow in Frankfurt. Toen heette het model nog 901. Nadat Peugeot klaagde over de naamgeving, de Fransen hebben immers het alleenrecht op de driecijferige aan duiding met een 0 in het midden, doopte Porsche de sportcoupé 911.

Porsche 911 GT3 Foto: Porsche

Audi en Mercedes

Van de eerste generatie werden 111.995 stuks geproduceerd. Zijn opvolger 911 G was goed voor 198.496 stuks. De derde generatie 911 verscheen in 1989. De auto droeg de interne codenaam 964. Porsche bouwde slechts 63.762 exemplaren, wat grotendeels te wijten was aan de crisis. Het was een zwarte periode voor de autobouwer. Mede dankzij de hulp van Audi en Mercedes-Benz wist Porsche op de been te blijven. Ook van de in 1993 gelanceerde 993 wist Porsche relatief weinig auto's te maken. De productieteller eindigde op 68.881 eenheden.

Langere levenscyclus

De 996 uit 1998 zorgde voor een ommekeer, al viel het model niet bij iedereen in de smaak. Een kwetsbare motor en opvallend gestileerde koplampen zorgden voor veel kritiek op Porsches iconische sportwagen. De 996 (1998-2005) zag 175.262 maal het levenslicht. Dat hogere volume kwam door een grotere vraag vanuit de markt in combinatie met een langere levenscyclus. Het model was zeven jaar in productie.

Succesvolste editie

Met de 997 (2005-2011) herintroduceerde Porsche de ronde koplampen. Het model wist voor het eerst de 200.000-markering te passeren. Het laatste exemplaar van de 997 dat de productielijn verliet was nummer 213.004. De 991 zorgde voor het bereiken van de eenmiljoenste 911. Volgend jaar komt de achtste generatie 911.