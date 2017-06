premium

Nieuwe Renault Mégane R.S. nu al nakend

31 MEI 2017 Remco Slump | Autovisie

Als Renault in september de Mégane R.S. lanceert is het uiterlijk in ieder geval geen verrassing meer. Vorige week joeg Formule 1-coureur Nico Hülkenberg al een gecamoufleerd exemplaar door de straten van Monaco en nu zien we de R.S. ‘in the flesh’.