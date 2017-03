premium

Rolls-Royce SRH: Unieke elektro-Rolls voor zieke kinderen

30 min geleden Remco Slump | Autovisie

Stop die portemonnee maar weer weg, want helaas… deze Rolls-Royce SRH is niet te koop. Het elektrische karretje is een one-off, die door Rolls-Royce is gemaakt voor de kinderen in het St Richard’s Hospital in het Engelse Chichester.