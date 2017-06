Rolls-Royce Dawn Black Badge is voor de jonkies

Laten we even snel het Black Badge-recept langsgaan. Sinister ogende carrosserie. Check! Nog krachtigere V12. Check! Iets stugger onderstel. Check! Uitlaatsysteem dat de Dawn een vleugje Brian Blessed geeft. Check! Want ja, de Black Badge moet de ‘sportieve’ Dawn zijn. Daarom kreeg zijn 6,6 liter twaalfcilinder er wat pk’s en Nm’s bij. Hij levert nu 601 pk en 840 Nm. Dat was 571 pk en 780 Nm. Hoe snel ‘ie daarmee is? Tss, dat vraag je niet bij een Rolls-Royce.

BEKIJK OOK: VIDEO - ROLLS-ROYCE DAWN: 'S WERELDS MEEST ULTIEME LUXE CABRIO

Hoe dan ook, Rolls-Royce – dat bekendstaat om zijn ellenlange en ongelofelijk bloemrijke persberichten – wijdt maar liefst 1700 woorden aan de nieuwe Dawn Black Badge. Zo roept het merk onder meer dat de reeds bestaande Ghost en Wraith Black Badge buitengewoon belangrijk gebleken zijn. Ze zijn in het leven geroepen om jongere klanten naar Rolls-Royce te trekken. En daarmee bedoelen ze niet twintigers of dertigers, maar meer veertigers en vijftigers waarschijnlijk.

KIJK OP AUTOVISIE.NL VOOR MEER FOTO'S VAN DE ROLLS-ROYCE DAWN BLACK BADGE