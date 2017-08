Rolls-Royce doet schamper over de Bentley Bentayga

Torsten Müller-Ötvös, algemeen directeur van Rolls-Royce, sprak tegen Automotive News Europe over de aankomende Rolls-Royce Cullinan. “Wij gebruiken geen in serie geproduceerde carrosserieën. Die beperken wat je qua design kan doen en ondermijnen onze exclusiviteit enorm. Je wilt niet een gecamoufleerde [Audi] Q7 in dit segment. Je wilt een echte Rolls-Royce.”

Bentayga is razend populair

Müller-Ötvös heeft het natuurlijk over de Bentley Bentayga, die sinds zijn introductie razend populair is geworden. Bentley verkocht vorig jaar wereldwijd 11.817 auto’s, waarvan meer dan de helft Bentayga’s (5586 stuks). Misschien dat Rolls-Royce het succes van zijn tegenstrever niet goed kan hebben. De opmerking van Müller-Ötvös is vrij hypocriet namelijk.

En de Rolls-Royce Ghost dan?

De Bentayga is in de verte inderdaad gebaseerd op de Audi Q7, maar als we de logica van Müller-Ötvös doortrekken, is de Rolls-Royce Ghost natuurlijk gewoon een ‘gecamoufleerde’ BMW 7 Serie. Daarbij deelt de Rolls-Royce Cullinan naar verluidt techniek met de aankomende BMW X7. Niks mis mee overigens, maar ga dan niet Bentley kinderachtig in een hoek zetten.

Rolls-Royce Cullinan Foto: Rolls-Royce

