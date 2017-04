Nieuwe Seat Ateca FR oogt vooral sportief

Hoewel, sportief… De letters FR betekenen vooral dat de Ateca een sportief aandoende exterieur- en interieuraankleding krijgt. Zo is zijn grille anders vormgegeven, heeft hij in carrosseriekleur meegespoten bumper- en spoilerwerk en staat hij op (optionele) 19 inch lichtmetalen wielen. Aan de binnenkant krijgt de Ateca FR aluminium instaplijsten mee, een hele sloot aan FR-logo’s, aluminium pedalen en met Alcantara beklede sportstoelen.

In ander nieuws: Seat meldt tussen neus en lippen door dat er een 2.0 TSI-benzinemotor met 190 pk voor de Ateca beschikbaar komt. Tot nu toe was de SUV alleen leverbaar met een 1.0 met 115 pk en een 1.4 met 150 pk. Op dieselgebied kunnen kopers kiezen uit een 1.6 TDI met 115 pk, een 2.0 TDI met 150 pk en een 2.0 TDI Met 190 pk. Wat de 2.0 TSI en de FR gaan kosten, maakt Seat later bekend.