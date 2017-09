Smart Vision EQ ForTwo Concept: De toekomst van Car2Go?

Nou ja, hij is zijn tijd natuurlijk verder vooruit. Want met de Vision EQ ForTwo laat Smart zien hoe de toekomst van de mobiliteit eruit zou komen te zien. Op het visuele vlak is dat dus als een mix tussen een Smart ForTwo en het robotje EVE uit Wall-E. Net als haar heeft de Vision EQ ForTwo bijvoorbeeld ogen. De koplampen zijn namelijk LED-schermen die kunnen functioneren als… tja… koplampen, maar ook als expressieve ogen. Dat laatste is volgens Smart gedaan voor een betere communicatie tussen de Vision EQ ForTwo en mensen.

Volledig autonoom

Om dezelfde reden heeft de auto nog een scherm in de neus. Dit 105 centimeter brede LED-paneel maakt het mogelijk om tekstboodschappen te laten zien. Wederom om met voetgangers, fietsers en andere bestuurders te kunnen communiceren. De Vision EQ ForTwo is immers volledig autonoom, dus moet hij enigszins telegraferen wat hij gaat doen. Hetzelfde geldt overigens voor de achterzijde van de Smart. Daar zijn de lichten ook LED-schermen en kan achteropkomend verkeer eveneens via tekst worden gewaarschuwd of geïnformeerd.

