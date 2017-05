Teaser! Dit is de elektrotruck van Tesla

Musk onthulde de elektrotruck tijdens een TED Talk in Vancouver. En nee, hij was niet bescheiden over het apparaat. Hij omschreef de vrachtwagen als snel, beter dan traditionele trucks en zowaar als sportief. Volgens Musk heeft de Tesla-truck de rijeigenschappen van een sportwagen.

Opvallend aan de afbeelding die Musk liet zien, is het ontwerp van de vrachtwagen. Het lijkt erop dat de Tesla niet de torpedoneus van gewone Amerikaanse trucks krijgt, maar meer een Europees Cab Over Engine-design (COE).

Musk hoopt met de Tesla-truck voor een revolutie te kunnen zorgen in het wegvervoer. Zijn vrachtwagen heeft daarvoor wel elektromotoren met een flink koppel nodig. Ter illustratie: een huidige DAF XF MX13 375 heeft een 12,9 liter turbodiesel met 510 pk en 2500 Nm koppel.

Bovendien moet er een uitgebreid netwerk aan snellaadstations worden aangelegd om de trucks over lange afstanden te laten rijden. De elektrische vrachtwagen van Tesla – die uiteraard ook verregaand autonoom moet worden – wordt in september voorgesteld.