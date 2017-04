Toyota FT-4X Concept is mini-Land Rover Discovery

Toyota onthult zijn nieuwste studiemodel pas later, dus erg veel is er nog niet bekend over de FT-4X. De compacte SUV zou een deel van zijn techniek delen met de C-HR en heeft, afgaande op de foto’s, een bijzondere achterklepconstructie. Net als een draaikiepraam kan de vijfde deur van de FT-4X op twee verschillende manieren worden geopend: als een conventionele kofferklep en als twee openzwaaiende deurtjes.

Het interieur van de Toyota is minimalistisch en doet – misschien door de geelgrijze kleurstelling – wat Tonka-achtig aan. Er lijkt veel aflegruimte te zijn, maar naar bedieningsknoppen is het tevergeefs zoeken. Op de middenconsole zitten er een paar, maar waarschijnlijk worden veel zaken bediend met het multifunctionele scherm achter het stuur (het lijkt wel alsof Toyota daar simpelweg een gekantelde mobiele telefoon heeft neergelegd).

