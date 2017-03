Volvo XC60 moet minimaal 59.000 euro opleveren

De strakke Zweedse SUV is er voorlopig vanaf 58.995 euro. Wie niet meer dan dat uitgeeft, krijgt een T5 met 254 pk en voorwielaandrijving. Met vierwielaandrijving is de T5 namelijk 4000 euro duurder. Daarboven heeft Volvo de T6 AWD (320 pk, 70.995 euro) en T8 AWD (407 pk (!) uit een plug-in hybride aandrijflijn, 68.295 euro) in het leveringsprogramma staan.

Bij de verkoopstart van de XC60 zijn twee diesels beschikbaar: de D4 AWD (190 pk, 62.995 euro) en D5 AWD (235 pk, 68.995 euro). De Volvo gaat in april in productie en komt waarschijnlijk nog voor de zomer bij de Nederlandse dealers te staan.

LEES OOK: GLOEDNIEUWE VOLVO XC60 KAN TOT 130 KM/H ZELF RIJDEN

Ter vergelijking: de met de XC60 T5 AWD (254 pk, 62.995 euro) vergelijkbare Audi Q5 en BMW X3 kosten 65.895 (2.0 TFSI Quattro, 252 pk) en 71.500 euro (xDrive28iA, 245 pk). De D4 AWD (190 pk, 62.995 euro) staat tegenover de Q5 2.0 TDI Quattro (190 pk, 63.985 euro) en X3 xDrive20d (190 pk, 65.100 euro).