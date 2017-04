Onder de hamer: Ferrari 308 GTS QV met een geheim

Dat betekent dat deze 308 niet langer een 2,9 liter V8 met 240 pk heeft, maar een 4,8 liter V12 met 320 pk uit de Ferrari 400i. Verantwoordelijk voor de ombouw was Nigel Hudson, een medewerker van Nigel Mansells Ferrari-dealerbedrijf Emblem Sports Cars. Onder liefhebbers wordt deze 308 daarom aangeduid als 'Nigel's Flyer'.

ONDER DE HAMER: FERRARI 308 GTS UIT MAGNUM P.I.

De donkerblauwe Ferrari is echter niet de enige twaalfcilinder 308 ter wereld. Er schijnen er in totaal vier te zijn. 'Nigel's Flyer' werd in 2013 door de huidige eigenaar gevonden (de auto had tien jaar in een opslagruimte gestaan) en is in de twee jaar daarna door Nigel Hudson zelf gerestaureerd. Hij wordt op 13 mei door Silverstone Auctions geveild en moet tussen de 50.000 en 60.000 pond (60.000 en 71.700 euro) opbrengen.